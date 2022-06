Nucléaire: L'E3 exhorte l'Iran à conclure un accord, doute de son engagement

PARIS (Reuters) - La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont exhorté jeudi l'Iran à revenir dans l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, après que Téhéran a commencé à retirer l'essentiel des équipements de surveillance installés par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

"Nous exhortons l'Iran à reprendre l'application du protocole additionnel et de toutes les mesures de suivi et de vérification prévues par le Plan d'action global commun (PAGC), à mettre fin à son escalade nucléaire, et à conclure de manière urgente, tant que cela est encore possible, l'accord de retour au PAGC qui est aujourd'hui sur la table", ont indiqué les "E3" dans un communiqué conjoint.

Les trois pays européens ont condamné l'installation de nouvelles centrifugeuses avancées et la décision de Téhéran de mettre fin aux mesures de transparence prévues par l'accord de 2015, ajoutant que ces mesures "(jetaient) un doute sur l'engagement de l'Iran au soutien du succès des négociations".

Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a déclaré jeudi que l'Iran avait informé l'agence du retrait de 27 caméras et autres équipements de surveillance après l'adoption, mercredi, par le conseil des gouverneurs de l'AIEA, d'une résolution critiquant sa coopération insuffisante pour fournir des explications sur la présence de traces d'uranium sur trois sites non déclarés.

Des discussions indirectes destinées à ramener l'Iran et les Etats-Unis dans l'accord de 2015 ont été ouvertes l'an dernier à Vienne, alors que Téhéran a commencé en 2019 à s'affranchir par étapes des termes de l'accord après le retrait de Washington décidé par l'ancien président américain Donald Trump.

