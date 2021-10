Nucléaire: L'E3 et les USA appellent l'Iran à négocier "de bonne foi"

par Jeff Mason

ROME (Reuters) - La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont exprimé samedi leur inquiétude "vive et croissante" face aux manoeuvres qu'ils jugent "provocatrices" de l'Iran en matière nucléaire, dont la production d'uranium hautement enrichi.

Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion des quatre chefs d'Etat en marge du sommet du G20, les quatre puissances appellent l'Iran à reprendre les négociations "de bonne foi" pour permettre son retour et celui des Etats-Unis dans l'accord sur le nucléaire de 2015.

Le principal négociateur iranien a affirmé mercredi lors d'une visite à Bruxelles que les négociations visant à remettre sur les rails le Plan d'action global commun (PAGC) conclu en 2015 devraient reprendre "d'ici fin novembre".

Interrogé samedi à ce sujet à Rome, le président américain Joe Biden a confirmé que les négociations entre les grandes puissances et Téhéran doivent reprendre, sans fournir de calendrier précis.

Un responsable de l'administration Biden a précisé que la réunion des quatre dirigeants occidentaux dans la capitale italienne s'était tenue à l'initiative de la chancelière allemande Angela Merkel.

A l'issue de leurs échanges, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont rappelé "la nécessité d'une solution négociée permettant le retour de l'Iran et des États-Unis au respect du PAGC et posant les bases de la poursuite d'un dialogue diplomatique destiné à résoudre les autres sujets de préoccupation, les nôtres comme ceux de l'Iran".

Exprimant leur "inquiétude vive et croissante face au rythme accéléré des mesures provocatrices prises par l'Iran dans le domaine nucléaire", les quatre pays ont rappelé qu'il "n'existe en Iran aucun besoin civil crédible" de produire de l'uranium hautement enrichi et de l'uranium métal enrichi, mais que ces activités sont en revanche "importantes pour la production d'une arme nucléaire".

Les négociations avec l'Iran avaient repris en avril, conformément au souhait de Joe Biden de ramener les Etats-Unis dans l'accord de 2015, dont son prédécesseur Donald Trump les avait sortis, poussant Téhéran à multiplier les violations du PAGC.

Mais elles ont été suspendues en juin après la victoire à l'élection présidentielle iranienne de l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi, et n'ont toujours pas repris depuis cette date.

(Reportage Jeff Mason, version française Tangi Salaün)