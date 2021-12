Nucléaire iranien: Téhéran espère un succès rapide sous réserve de discussions 'de bonne foi'

DUBAÏ (Reuters) - Les discussions qui ont repris lundi à Vienne, en Autriche, pour tenter de sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien vont dans le bon sens et un accord est possible sous réserve que les puissances occidentales fassent preuve de "bonne foi" et de "sérieux", selon Téhéran.

"Les discussions de Vienne vont dans le bon sens (...). Nous pensons que si les autres parties prenantes continuent de faire preuve de bonne foi lors de ce cycle de négociations à peine entamé, il sera possible de parvenir à un bon accord pour l'ensemble des parties engagées", a déclaré mardi à la presse le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian.

"Si le sérieux s'ajoute à la bonne foi, il est envisageable d'arriver à un accord bientôt, dans un futur proche", a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par la presse officielle iranienne.

Les négociations indirectes entre l'Iran et les Etats-Unis, qui font intervenir des représentants de l'Allemagne, de la Chine, de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie, avec une coordination de l'Union européenne, ont repris lundi dans la capitale autrichienne, où se trouve le siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

(Reportage bureau de Dubaï, version française Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)