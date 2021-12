Nucléaire iranien : Reprise des négociations, Téhéran se concentre sur la levée des sanctions

DUBAÏ (Reuters) - Les négociations indirectes entre l'Iran et les Etats-Unis pour tenter de sauvegarder le pacte de 2015 sur le nucléaire iranien ont repris lundi, Téhéran se concentrant sur la levée des sanctions américaines prises à son encontre.

Le septième cycle de pourparlers, le premier depuis l'élection en juin dernier à la présidence iranienne de l'ultraconservateur Ebrahim Raïssi, s'est terminé il y a dix jours après que les Iraniens ont réclamé des changements en profondeur du projet d'accord existant.

Les puissances occidentales avaient alors jugé les avancées "trop lentes" et estimé que les négociateurs n'avaient que "des semaines et non des mois" pour conclure un accord.

Le président Donald Trump a retiré les Etats-Unis du "Plan d'action global commun" (PAGC), la dénomination officielle de l'accord, en 2018 avant de rétablir des sanctions contre l'Iran.

La République islamique s'est en retour affranchie des conditions de cet accord, reprenant et accélérant son programme nucléaire et relevant ses niveaux d'enrichissement de l'uranium au-delà des limites fixées dans le PAGC.

"Aujourd'hui, toutes les parties ont accepté de revenir à la table des négociations et de reprendre les discussions, et ce malgré les fêtes de fin d'année. Cela témoigne d'un plus grand sentiment d'urgence de la part de toutes les parties prenantes", a déclaré l'émissaire chinois, Wang Qun, avant la reprise des négociations.

Les discussions ont repris à 18h00 (17h00 GMT), et des représentants de l'Allemagne, de la Chine, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Iran et de la Russie y participent, avec une coordination de l'Union européenne.

L'IRAN VEUT LA LEVÉE DES SANCTIONS

"Le principal enjeu pour nous est de parvenir prioritairement à une situation dans laquelle le pétrole iranien pourra être commercialisé facilement et sans entraves", a déclaré le ministre des Affaires étrangères iranien Hossein Amirabdollahian, cité par des médias iraniens.

Téhéran veut la levée de toutes les sanctions américaines avant toute décision concernant le nucléaire. Les négociateurs occidentaux estiment au contraire que les négociations sur le nucléaire et la levée des sanctions doivent aller de pair.

Les exportations de pétrole - principales sources de revenus pour l'Iran - ont plongé après la restauration des sanctions américaines.

Téhéran ne publie pas de données à ce sujet mais selon des estimations, les exportations pétrolières iraniennes seraient tombées d'environ 2,8 millions de barils par jour (bpj) en 2018 à 200.000 bpj désormais.

"Ce cycle de négociations se concentrera sur la levée des sanctions", a annoncé Wang Qun. Les diplomates avaient indiqué que le cycle précédent avait porté sur les restrictions nucléaires, les Occidentaux ayant néanmoins déclaré que peu de progrès avaient été effectués.

Les trois puissances européennes parties à l'accord de 2015 - France, Royaume-Uni, Allemagne (E3) - avaient estimé que les pourparlers étaient revenus au point où ils s'étaient terminés en juin.

(Bureau de Dubaï, version française Myriam Rivet et Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse et Marc Angrand)