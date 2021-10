Nucléaire iranien : Les négociateurs travaillent sur une date "concrète" pour reprendre les discussions, dit l'UE

BRUXELLES (Reuters) - L'Iran et les puissances mondiales qui cherchent à relancer l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 tentent de convenir d'une date pour la reprise des discussions à Vienne dès que possible, a déclaré vendredi un porte-parole de l'Union européenne.

Le principal négociateur pour Téhéran a affirmé à l'issue d'une rencontre à Bruxelles le 27 octobre que les pourparlers reprendraient d'ici la fin novembre.

De son côté, le porte-parole de l'UE, Peter Stano, a indiqué vendredi que la réunion du 27 octobre avait "aidé à définir une voie à suivre" pour reprendre les négociations en Autriche.

"Nous travaillons avec d'autres partenaires, dont l'Iran et d'autres signataires (de l'accord), pour fixer une date concrète le plus tôt possible pour se réunir à nouveau à Vienne", a-t-il dit au cours d'un point presse.

Engagées en avril dernier à Vienne, la capitale autrichienne où fut signé le Plan d'action global commun (PAGC) en 2015, les discussions indirectes destinées à ramener l'Iran et les Etats-Unis dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien ont été ajournées en juin après la victoire à l'élection présidentielle iranienne de l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi.

(Reportage Robin Emmott et Sabine Siebold, version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)