Nucléaire iranien: Les discussions de Vienne reprendront le 29 novembre

PARIS (Reuters) - Les discussions organisées dans la capitale autrichienne Vienne pour relancer l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien reprendront le 29 novembre, ont annoncé mercredi le négociateur en chef de Téhéran sur le nucléaire, Ali Bagheri Kani, et l'Union européenne.

Téhéran avait indiqué le mois dernier, à l'issue d'une rencontre entre Ali Bagheri Kani et le coordonnateur européen des discussions, Enrique Mora, que les pourparlers avec les puissances mondiales parties prenantes de l'accord reprendraient d'ici fin novembre.

Entamées en avril à Vienne, où fut signé le Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPOA en anglais), les discussions destinées à ramener l'Iran et les Etats-Unis dans l'accord ont été ajournées en juin après la victoire à l'élection présidentielle iranienne de l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi.

L'UE a indiqué que la réunion serait présidée par Enrique Mora. Y prendront part des représentants de la Chine, de la Russie, de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Iran, a-t-elle précisé dans un communiqué.

A Washington, le département d'Etat américain a répété mercredi que les Etats-Unis espéraient que l'Iran était disposé à négocier "de bonne foi".

S'exprimant lors d'un point de presse quotidien, le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, a déclaré que Washington pensait qu'il était toujours possible de parvenir rapidement à un accord et de mettre en oeuvre un retour commun des Etats-Unis et de l'Iran dans l'accord.

Depuis que l'ancien président américain Donald Trump a retiré les Etats-Unis du PAGC en 2018, l'Iran s'est affranchi par étapes des termes de l'accord et, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a accéléré l'enrichissement de son uranium pour le rapprocher du grade militaire.

