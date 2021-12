Nucléaire iranien : Le Pentagone profondément préoccupé par les actions de Téhéran

WASHINGTON, 9 décembre (Reuters) - Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré jeudi qu'il était "profondément préoccupé" par les actions nucléaires menées par l'Iran et a déploré le manque d'engagement diplomatique de Téhéran, alors que les puissances occidentales tentent de raviver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien.

S'exprimant lors d'une conférence de presse commune avec son homologue israélien, qui était en visite à Washington, le chef du Pentagone a rappelé que le président américain Joe Biden a clairement fait savoir que d'"autres options" seront étudiées par les Etats-Unis si la politique actuelle à l'égard de l'Iran venait à échouer.

Il a fait ces commentaires alors que les négociations entre puissances mondiales destinées à ramener les Etats-Unis et l'Iran dans l'accord de 2015 reprenaient dans la journée dans la capitale autrichienne Vienne. (Reportage Phil Stewart et Idrees Ali, version française Matthieu Protard et Jean Terzian)