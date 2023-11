Nucléaire : EDF veut pouvoir construire un réacteur par an dans les années 2030

Nucléaire : EDF veut pouvoir construire un réacteur par an dans les années 2030













PARIS, 28 novembre (Reuters) - EDF vise pour la filière nucléaire française une capacité de construction d'au moins un réacteur de grande taille par an au cours de la décennie 2030, a déclaré mardi son PDG, Luc Rémont. L'électricien public français travaille notamment au projet de construction de six EPR2 en France, de deux nouveaux EPR en Angleterre, à Sizewell, ainsi que sur des projets en Inde, en République tchèque et en Pologne. "Nous tablons sur une cadence accélérée de la capacité de construction des réacteurs de grande taille pour passer de ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire 1 ou 2 par décennie, (...) et monter progressivement à 1 voire 1,5 par an", a déclaré Luc Rémont à des journalistes à l'occasion du Salon international du nucléaire civil (World nuclear exhibition), près de Paris. Le PDG d'EDF a précisé que cette montée en cadence aurait lieu progressivement, avec l'objectif de l'atteindre "lors de la prochaine décennie". Luc Rémont, qui s'inscrit dans une logique de construction de réacteurs en série et de "standardisation à une plus grande échelle", après les difficultés rencontrées notamment sur le chantier de l'EPR de Flamanville (Manche), a rappelé que l'Europe était "le premier marché stratégique" d'EDF et que le groupe n'avait "pas vocation (...), ni les moyens d'être investisseur partout". "Il y a des pays dans lesquels nous serons simplement développeurs - en partie - et fournisseurs de technologies, ou simplement fournisseurs de technologies", a-t-il dit. "Nous allons nous adapter, même en Europe, à ces différents modes d'intervention en fonction d'abord de ce que souhaitent les partenaires avec qui nous travaillons et puis aussi évidemment de nos propres moyens." Evoquant le projet de construction de six réacteurs EPR en Inde, à Jaitapur, Luc Rémont a en outre fait état de "la volonté d'avancer des autorités indiennes", sans se prononcer sur un éventuel calendrier de prise de décision. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Zhifan Liu)