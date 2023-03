Nucléaire : EDF présente sa nouvelle stratégie de contrôle des centrales

par America Hernandez et Benjamin Mallet PARIS (Reuters) - EDF prévoit de dévoiler en interne vendredi une stratégie mise à jour pour l'inspection et la réparation de ses centrales nucléaires, après une demande en ce sens de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) à la suite d'une fissure découverte sur un réacteur de la centrale de Penly, a déclaré une source au sein de l'électricien public. Un porte-parole du groupe français a refusé de commenter cette information, indiquant toutefois qu'EDF présenterait publiquement sa nouvelle stratégie "dans les prochains jours". EDF, propriétaire et opérateur des 56 réacteurs nucléaires du parc français, fait face à une pression accrue de l'ASN, qui a demandé cette semaine au groupe de réviser sa stratégie de contrôle des problèmes de corrosion de ses centrales après la découverte d'une fissure importante sur un circuit du réacteur numéro 1 de la centrale de Penly. Il s'agit d'un souci supplémentaire pour l'électricien public, qui a passé l'essentiel de l'année dernière à s'activer pour corriger des défauts de soudure et d'autres problèmes sur différents réacteurs, avec une production ayant chuté à un plus bas de 30 ans à cause de pannes et d'opérations de maintenance. Le président de l'ASN s'est montré très critique à l'égard des procédures d'EDF pour les soudures lorsqu'il s'est exprimé sur la sûreté nucléaire mercredi devant le Sénat. S'il a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un défaut de fabrication inhérent à tous les réacteurs de ce modèle, comme ce fut le cas pour des problèmes de corrosion identifiés par le passé, Bernard Doroszczuk a déclaré qu'il fallait s'assurer de ne pas avoir de soucis supplémentaires. L'ASN a demandé à EDF d'identifier rapidement "les cas semblables qui pourraient exister sur les autres réacteurs du parc nucléaire, pour pouvoir aller contrôler ces soudures", a-t-il dit devant la commission sénatoriale des Affaires économiques. EDF n'a fait dans l'immédiat aucun commentaire sur les opérations de soudure. Plutôt que de contraindre EDF à revoir l'intégralité de sa stratégie de réparation pour l'ensemble de son parc nucléaire, l'ASN a demandé que le contrôle des réparations apportées aux soudures soit ajouté à la liste des obligations du groupe. "Ces informations soulèvent a minima de nouvelles questions sur la sûreté des 6 réacteurs du même type P4 qui n'ont pas encore été contrôlés (voire sur d'autres réacteurs jugés moins prioritaires dont les circuits ont pu faire également l'objet d'opérations de réalignement)", a tweeté cette semaine Yves Marignac, consultant sur l'énergie et détracteur du nucléaire au sein du groupe de réflexion Negawatt Institute. EDF espère toujours parvenir à boucler les travaux de réparation de la centrale de Penly 1 à temps pour la faire redémarrer début mai. Ce souci intervient en amont du sommet franco-britannique durant lequel Paris et Londres doivent annoncer un nouveau partenariat sur l'énergie nucléaire. (Reportage America Hernandez, Benjamin Mallet et Forrest Crellin, version française Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)