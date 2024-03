Novo Nordisk veut lancer la version en pilule de l'amycrétine au cours de cette décennie

COPENHAGUE (Reuters) - Le responsable du développement commercial de Novo Nordisk s'est dit vendredi convaincu d'être mesure de lancer la version sous forme de pilule de son médicament expérimental pour la perte de poids, l'amycrétine, au cours de la présente décennie. "Je ne m'engage jamais sur des délais, mais je serais très à l'aise pour dire au moins au cours de cette décennie", a déclaré Martin Holst Lange lors d'une interview avec Reuters. Novo s'attend à ce que ses deux nouveaux médicaments expérimentaux contre l'obésité, le cagrisema et l'amycrétine, aient des effets bénéfiques sur le coeur similaires à ceux du populaire Wegovy, l'actuel traitement phare du groupe pour la perte de pois. Le cours de l'action du laboratoire danois a grimpé en flèche jeudi après que la société a annoncé que les premiers résultats des essais cliniques de son traitement amycrétine montraient une efficacité plus importante que celle obtenue avec le Wegovy. A lire aussi... Novo Nordisk espère faire progresser le développement de l'amycrétine sous sa forme orale et injectable simultanément, a déclaré Martin Lange. Le groupe a déclaré en août qu'une vaste étude avait montré que le Wegovy présentait également un avantage cardiovasculaire évident. Le responsable du développement commercial du groupe a par ailleurs dit que Novo donnera la priorité aux acquisitions qui peuvent compléter son portefeuille de médicaments contre l'obésité et le diabète plutôt que d'acheter des entreprises de la chaîne d'approvisionnement. (Reportage Maggie Fick et Jacob Gronholt-Pedersen, rédigé par Stine Jacobsen et Louise Rasmussen ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)