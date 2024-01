Novo Nordisk s'attend à une croissance annuelle à deux chiffres grâce à Wegovy

Novo Nordisk s'attend à une croissance annuelle à deux chiffres grâce à Wegovy













Crédit photo © Reuters

COPENHAGUE/LONDRES (Reuters) - Novo Nordisk a annoncé mercredi prévoir une nouvelle année de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et de son bénéfice d'exploitation, alors que l'entreprise a commencé à assouplir les restrictions sur l'approvisionnement de son médicament populaire pour la perte de poids, Wegovy. Le groupe pharmaceutique, qui peine à répondre à la forte demande pour le Wegovy, a déclaré avoir doublé l'approvisionnement de doses moins fortes du médicament aux États-Unis en janvier. Face aux pénuries, Novo Nordisk avait été obligé en mai dernier de limiter le nombre de patients américains pouvant commencer le traitement. Les ventes de Wegovy ont totalisé 9,6 milliards de couronnes danoises (1,29 milliard d'euros) entre octobre et décembre, une légère baisse par rapport au trimestre précédent mais un quadruplement comparé à la même période l'année dernière. La société a déclaré viser cette année "un déploiement progressif de Wegovy avec des volumes plafonnés" en dehors des États-Unis. Novo s'attend cette année à une croissance de ses ventes comprise entre 16% et 25% et à une augmentation du bénéfice d'exploitation comprise entre 19% et 28%, en raison de l'explosion de la demande de Wegovy et d'Ozempic, médicament contre le diabète contenant le même ingrédient actif. Les analystes tablent en moyenne sur une croissance des ventes de Novo Nordisk de 21% cette année, selon les données de LSEG. "Nous sommes très satisfaits de la forte performance de 2023, qui reflète le fait que plus de 40 millions de personnes bénéficient désormais de nos traitements innovants contre le diabète et l'obésité", a déclaré le directeur général Lars Fruergaard Jorgensen dans un communiqué. Les ventes du quatrième trimestre ont augmenté de 37% par rapport à l'année précédente pour atteindre 65,9 milliards de couronnes, contre 62,3 milliards prévus par les analystes lors d'un sondage LSEG. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a quant à lui augmenté de 57% pour atteindre 26,8 milliards de couronnes, alors que les analystes prévoyaient 24,9 milliards. Les résultats soulignent le succès de Wegovy et l'avance de Novo Nordisk sur le marché en plein essor des médicaments contre l'obésité, même si l'entreprise est confrontée à la concurrence de son rival américain Eli Lilly, qui a lancé son propre traitement Zepbound sur de nouveaux marchés. L'action Novo Nordisk prenait 1,63% mercredi à la Bourse de Copenhague. Elle a bondi l'an dernier de plus de 48%, faisant du groupe danois la première capitalisation boursière en Europe devant LVMH. (Reportage Jacob Gronholt-Pedersen et Maggie Fick; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)