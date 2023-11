Novo Nordisk : Résultat record au T3 !

COPENHAGUE, 2 novembre (Reuters) - Novo Nordisk a déclaré jeudi s'attendre à une nouvelle année de croissance à deux chiffres des ventes pour ses deux médicaments les plus populaires, dont le traitement anti-obésité Wegovy en dépit des limitations sur l'approvisionnement. Le groupe pharmaceutique danois, qui a pris cette année la place de LVMH comme première capitalisation boursière en Europe, a annoncé des ventes et un bénéfice d'exploitation record pour le troisième trimestre, soulignant le succès phénoménal rencontré jusqu'à présent par le Wegovy. Face à la forte demande, le groupe a dû limiter le nombre de patients pouvant recevoir le traitement aux Etats-Unis. Lors d'une conférence de presse, le PDG de Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jorgensen, n'a pas souhaité donné un calendrier concernant la fin de ces limitations et le processus de fabrication du médicament. "Nous prévoyons que la demande sous-jacente continuera à dépasser l'offre à court et à moyen terme", a-t-il indiqué, ajoutant que la production augmenterait progressivement. En août, Novo Nordisk avait déclaré que les restrictions sur l'approvisionnement en Wegovy s'étendraient probablement jusqu'en 2024. Les ventes de Wegovy ont totalisé 9,6 milliards de couronnes danoises (1,28 milliard d'euros) entre juillet et septembre, soit une augmentation de 28% par rapport au trimestre précédent et une multiplication par huit sur un an. Novo Nordisk prévoit aussi une croissance des ventes à deux chiffres l'an prochain pour son médicament contre le diabète, Ozempic. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 29% sur un an, à 58,7 milliards de couronnes danoises (7,85 milliards d'euros) et le bénéfice d'exploitation (Ebit) a progressé de 33% pour atteindre 26,9 milliards de couronnes danoises, ce qui correspond aux chiffres préliminaires publiés le mois dernier. A la Bourse de Copenhague, l'action Novo Nordisk gagnait 2,5% jeudi dans la matinée. (Reportage Jacob Gronholt-Pedersen, version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)