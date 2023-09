Novo Nordisk lance son médicament Wegovy pour la perte de poids au Royaume-Uni

Novo Nordisk lance son médicament Wegovy pour la perte de poids au Royaume-Uni













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Novo Nordisk a lancé lundi au Royaume-Uni son médicament injectable pour la perte de poids Wegovy, alors même que l'entreprise peine à répondre à une demande en forte hausse. Le fabricant danois de médicaments a déclaré dans un communiqué que l'injection serait disponible au Royaume-Uni "par le biais d'un lancement contrôlé et limité". Wegovy est déjà disponible aux Etats-Unis, en Norvège, au Danemark et depuis fin juillet, en Allemagne. L'incapacité de Novo Nordisk à répondre à la forte demande pour le médicament aux Etats-Unis a retardé son lancement dans la majorité des pays européens. Le succès du Wegovy a propulsé les bénéfices de l'entreprise et sa capitalisation boursière à des niveaux record. Novo Nordisk a détrôné vendredi le groupe de luxe LVMH comme première capitalisation en Europe. Environ 50.000 patients éligibles en Angleterre pourraient se voir prescrire Wegovy via le service de santé public NHS, a indiqué un porte-parole de l'agence publique dans un communiqué. Le Royaume-Uni affiche le taux d'obésité le plus élevé d'Europe. (Reportage Maggie Fick ; avec la contribution d'Alistair Smout et d'Amanda Cooper à Londres ; version française Mariana Abreu ; édité par Blandine Hénault)