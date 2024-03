Novo Nordisk dépasse la capitalisation boursière de Tesla

Novo Nordisk dépasse la capitalisation boursière de Tesla













Crédit photo © Reuters

par Jacob Gronholt-Pedersen et Maggie Fick COPENHAGUE (Reuters) - Novo Nordisk a dépassé jeudi Tesla en termes de capitalisation boursière après que le fabricant de Wegovy, un populaire médicament pour la perte de poids, a annoncé que les premiers résultats des essais cliniques de son traitement expérimental très attendu contre l'obésité, l'amycrétine, montraient une efficacité plus importante. Vers 15h47 GMT, à la Bourse de Copenhague, le titre Novo Nordisk avance de 8,6%, après avoir inscrit en séance un record à 932 couronnes danoises, contre une hausse de 1,03% pour le Stoxx 600. L'essai de phase I de la version en pilule de l'amycrétine a montré que le poids des participants avait baissé de 13,1% après 12 semaines, a précisé le laboratoire danois lors d'une réunion d'actualisation de sa stratégie auprès d'investisseurs et d'analystes. A lire aussi... En comparaison, le Wegovy, l'actuel traitement phare du groupe contre l'obésité, permettait au même stade une diminution du poids des participants d'environ 6% après 12 semaines. Face au développement sans précédent de l'obésité dans le monde, le Wegovy a permis, entre autres, au groupe pharmaceutique danois devenir la première capitalisation boursière européenne, devant LVMH. L'action Novo Nordisk a plus que triplé depuis juin 2021, date du lancement de Wegovy aux États-Unis. Jeudi, la valorisation boursière du groupe a atteint 566 milliards de dollars, devant Tesla et Visa, selon les données du LSEG. Près de la moitié de la valorisation actuelle de Novo est basée sur un portefeuille de nouveaux médicaments expérimentaux, selon les calculs effectués par les analystes de Berenberg la semaine dernière. "Novo a clairement indiqué que la molécule d'amycrétine constituera probablement la base du portefeuille en pleine expansion du groupe", commente Seamus Fernandez, analyste chez Guggenhei. Le Wegovy, qui a montré une perte de poids globale de 15% après 68 semaines, appartient à une classe de médicaments connus sous le nom d'agonistes GLP-1, conçus à l'origine pour traiter le diabète de type 2. Ces médicaments réduisent l'envie de manger et permettent à l'estomac de se vider plus lentement. Novo et le groupe américain Eli Lilly sont actuellement les leaders du marché des médicaments contre l'obésité, dont les analystes prévoient qu'il représentera 100 milliards de dollars d'ici à 2030. (Reportage Maggie Fick, Jacob Gronholt-Pedersen, Louise Breusch Rasmussen et Stine Jacobsen à Copenhague; version française Claude Chendjou et Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)