Novavax chute de... 25% avant l'ouverture de Wall Street, inquiétudes sur ses perspectives

1er mars (Reuters) - Novavax chute fortement mercredi dans les échanges en avant-Bourse à Wall Street après avoir émis la veille des doutes sur sa capacité à maintenir son activité en raison notamment des incertitudes sur ses revenus pour cette année. Avant l'ouverture de Wall Street, l'action plonge de 24,4% à 7,0 dollars vers 10h30 GMT, tandis le titre coté à Francfort chute de 24,8%. Le laboratoire, qui a publié mardi soir ses résultats du quatrième trimestre, a fait état d'une incertitude importante concernant son chiffre d'affaires 2023, en raison de l'expiration en décembre prochain de l'accord qui le liait au gouvernement américain pour l'achat de vaccins et d'un arbitrage en cours sur les vaccins avec l'alliance GAVI, une organisation internationale regroupant notamment l'OMS, l'Unicef et la Banque mondiale. Le vaccin contre le COVID-19 de Novavax était censé représenter une alternative aux vaccins à ARN messager développés par Moderna et du duo Pfizer-BioNTech . Les retards dans la production et les délais liés à la réglementation ont cependant entraîné une adoption lente de ce vaccin sur plusieurs marchés clés. Aux Etats-Unis, où le vaccin a été autorisé en juillet 2022, seulement environ 80.000 injections ont été réalisées, selon les données gouvernementales. En Europe, le vaccin a été autorisé en décembre 2021, mais seulement 219.395 doses ont été administrées sur près de 13 millions distribuées, selon les récentes données du Centre européen de contrôle des maladies. Le vaccin a également été approuvé en Grande-Bretagne l'an dernier, mais un groupe d'experts conseillant le gouvernement a préconisé son utilisation uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Dans une note publiée mercredi, les analystes de Jefferies estiment que la part de marché de Novavax sur le COVID-19 ne dépassera pas 15% contre 25% auparavant. L'intermédiaire a également ramené son objectif de cours pour le laboratoire de 90 dollars à 68 dollars. L'action Novavax a perdu près de 93% de sa valeur l'an dernier et accusait au cours de clôture de mardi à Wall Street une chute de 97% par rapport à son pic de 331,68 dollars établi en février 2021. (Reportage Amanda Cooper à Londres, Amruta Khandekar et Bhanvi Satija à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)