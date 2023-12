Novatek a émis des avis de force majeure concernant le projet Arctic LNG 2

Novatek a émis des avis de force majeure concernant le projet Arctic LNG 2













Crédit photo © Reuters

par Chen Aizhu et Marwa Rashad SINGAPOUR/LONDRES (Reuters) - Le premier producteur russe de gaz naturel liquéfié (GNL), Novatek, a envoyé des notifications de force majeure à certains de ses clients concernant les futurs approvisionnements en GNL de son projet Arctic LNG 2, ont déclaré jeudi quatre sources industrielles à Reuters. Novatek s'est refusé à tout commentaire dans l'immédiat sur la situation. Les notifications ont été émises après que les États-Unis ont imposé le mois dernier des sanctions sur le projet Arctic LNG 2, dont la production devrait démarrer avant la fin de cette année ou au début de 2024. Ce projet est un élément clé de la stratégie de la Russie sur le marché mondial du GNL où elle veut augmenter sa part de marché à un cinquième d'ici 2030 contre environ 8% actuellement. Les premiers méthaniers associés au projet devraient prendre la mer au cours du premier trimestre 2024. Selon l'une des sources, les clients qui s'étaient engagés à acheter le GNL, telles que les entreprises chinoises Shenergy Group et Zheijang Energy, ainsi que l'entreprise espagnole Repsol, ont reçu des notifications de force majeure. Repsol n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Shenergy Group et Zheijang Energy n'étaient pas disponibles pour des commentaires. Un cas de force majeure peut être déclaré lorsqu'un fournisseur n'est pas en mesure de livrer ses clients en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, il doit en informer l'autre partie et lui fournir une explication. (Reportage de Chen Aizhu et Marwa Rashad, avec la contribution d'Emily Chow, Blandine Hénault pour la version française, édité par Zhifan Liu)