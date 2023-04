Novartis revoit à la hausse ses perspectives pour 2023

FRANCFORT, 25 avril (Reuters) - Novartis a relevé mardi sa prévision de bénéfices pour l'ensemble de l'année à la faveur d'une réduction des coûts, du succès d'un essai sur un médicament contre le cancer du sein et des progrès dans l'augmentation de la production d'un médicament contre le cancer de la prostate. Le groupe pharmaceutique suisse a déclaré dans un communiqué qu'en excluant Sandoz, sa branche de médicaments génériques qui doit être bientôt scindée, la hausse du résultat opérationnel "core" du groupe est désormais attendue à plus de 5% ("à un chiffre élevé"), contre autour de 5% ("un chiffre moyen") précédemment. "Notre excellent début d'exercice et notre confiance dans nos moteurs de croissance nous permettent de rehausser nos prévisions de l'exercice 2023", a commenté dans un communiqué le directeur général Vas Narasimhan. Les ventes du groupe au premier trimestre ont augmenté de 3% pour atteindre 12,95 milliards de dollars (11,74 milliards d'euros), tandis que les analystes tablaient sur 12,6 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. Les revenus plus élevés que prévu de Cosentyx, un médicament contre le psoriasis et l'arthrite, ont contribué à cette progression. Kesimpta, un traitement de la sclérose en plaques (SP) auto-administré par injection mensuelle, et le traitement contre le cancer du sein Kisqali ont également contribué à la croissance des ventes, a dit le groupe. Un essai a montré en mars que Kisqali réduisait le risque de récidive chez les femmes diagnostiquées de cancer du sein à un stade précoce, une victoire importante pour le directeur général, sous la pression des investisseurs pour améliorer les perspectives de développement de médicaments à court terme. Le groupe pharmaceutique suisse, qui a eu des difficultés pour accélérer la production du traitement Pluvicto contre le cancer de la prostate, a annoncé ce mois-ci que l'Agence américaine des médicaments, la FDA, avait autorisé la fabrique de Millburn, dans le New Jersey, à produire le médicament. "Le fait de se concentrer sur nos principales zones géographiques et marques, et de rationaliser les différents niveaux de gestion, nous permet de réaliser des économies supplémentaires", a déclaré le directeur général lors d'une conférence de presse. La scission prévue de Sandoz est en voie de réalisation au deuxième semestre 2023, a déclaré le groupe. A la Bourse de Zurich, l'action Novartis gagnait 1,8% dans la matinée. (Reportage Ludwig Burger ; rédigé par Rachel More et Jason Neely, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)