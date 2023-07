Novartis relève ses perspectives et prépare la scission de Sandoz

par Ludwig Burger FRANKFURT (Reuters) - Novartis a relevé mardi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année grâce à de fortes ventes de médicaments et a planifié la scission et l'introduction en bourse de sa division de médicaments génériques Sandoz pour le début du quatrième trimestre. Le fabricant suisse de médicaments a déclaré dans un communiqué qu'il s'attendait à ce que le résultat opérationnel de base du groupe augmente d'un pourcentage à deux chiffres en 2023, contre une croissance à un chiffre précédemment prévue. Les actionnaires de Novartis se prononceront sur le projet de scission et de séparation complète de Sandoz lors d'une assemblée générale extraordinaire le 15 septembre. Une cotation à la SIX Swiss Exchange, associée à un programme d'American Depositary Receipt aux Etats-Unis, devrait suivre au début du quatrième trimestre, a ajouté la société. La cotation séparée était précédemment prévue pour le second semestre. Le groupe pharmaceutique suisse lance également un programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 15 milliards de dollars, qui devrait être bouclé d'ici à la fin de l'année 2025, après l'achèvement de son précédent rachat d'actions en juin 2023. (Reportage de Ludwig Burger, version française Nathan Vifflin)