Novartis en pourparlers avancés pour l'acquisition de MorphoSys

Novartis en pourparlers avancés pour l'acquisition de MorphoSys













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le fabricant de médicaments Novartis est en pourparlers avancés pour acquérir le groupe allemand MorphoSys AG, un développeur de traitements contre le cancer dont la valeur de marché est de 1,6 milliard d'euros, ont déclaré lundi deux sources au fait du dossier. L'option de Novartis a jusqu'à présent prévalu dans les négociations sur celle de son rival Incyte Corp, qui a également fait une offre pour MorphoSys, ont déclaré les sources. Elles ont ajouté qu'il n'y avait aucune certitude que les négociations aboutissent et ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel des tractations. Elles ont également refusé de fournir des informations sur le prix d'une potentielle acquisition. Novartis, MorphoSys et Incyte n'avaient pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires. Basée à Planegg, en Allemagne, MorphoSys développe des médicaments pour lutter contre des formes mortelles de cancer telles que la myélofibrose, un type rare de cancer de la moelle osseuse, et certains types de lymphomes noueux. La principale source de revenus de MorphoSys est Monjuvi, un médicament contre le lymphome que le groupe vend dans le cadre d'un accord de partage des bénéfices avec Incyte. MorphoSys a déclaré la semaine dernière que les ventes nettes de Monjuvi aux États-Unis ont atteint 92 millions de dollars en 2023, et qu'elle s'attendait à ce que ces ventes se situent entre 80 et 95 millions de dollars en 2024. L'un des médicaments les plus prometteurs de MorphoSys, le Pelabresib, est un inhibiteur de protéines impliquées dans le développement et la progression de la myélofibrose. (Reportage David Carnevali à New York ; version française Diana Mandiá)