Novartis en discussions pour aider à fabriquer des vaccins contre le coronavirus

Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - Novartis est en train de discuter avec d'autres entreprises de la possibilité de collaborer dans la fabrication de vaccins contre le coronavirus et de tests, a déclaré jeudi le groupe pharmaceutique suisse sans fournir plus de détails.

"Novartis Technical Operations explore actuellement les moyens de collaborer avec nos partenaires de l'industrie et d'exploiter notre capacité de fabrication et nos moyens pour contribuer aux efforts face à la pandémie", a-t-il déclaré en réponse à des questions.

"Nous sommes actuellement en pourparlers avec plusieurs entreprises en vue de soutenir la fabrication de vaccins et de composants pour les tests de coronavirus, et nous partagerons des détails dans les plus brefs délais."

L'année dernière, Novartis a accepté d'homologuer deux médicaments antiviraux de Molecular Partners que le groupe espère utiliser pour traiter les patients atteints de coronavirus.

L'unité de thérapie génique de Novartis, AveXis, a également signé l'année dernière un accord de fabrication pour produire un nouveau vaccin génétique contre le coronavirus développé par le réseau de soins de santé Mass General Brigham, basé aux États-Unis.

(John Miller et Michael Shields, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)