Novartis en discussions avancées pour le rachat de Cytokinetics

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le laboratoire suisse Novartis est en discussions avancées pour acquérir Cytokinetics dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser la société biopharmaceutique américaine à plus de 10 milliards de dollars (9,14 milliards d'euros), a déclaré lundi une source au fait du dossier. Novartis serait sur le point de remporter l'enchère pour Cytokinetics, devant d'autres candidats, dont AstraZeneca et Johnson & Johnson, selon la source. Un accord pourrait être annoncé dès cette semaine, ce qui permettrait à Novartis d'avoir accès au traitement expérimental de Cytokinetics, l'aficamten, pour la cardiomyopathie hypertrophique (HCM), une maladie cardiaque chronique héréditaire qui peut provoquer un arrêt cardiaque. Les porte-parole de Cytokinetics et de Novartis ont déclaré que les entreprises ne commentaient pas les spéculations de marché. Lundi, l'action Cytokinetics a pris plus de 16% après que le Wall Street Journal a fait état d'un possible rachat par Novartis. A la Bourse de Zurich, le titre Novartis était globalement inchangé mardi. Stefan Schneider, analyste pharmaceutique chez Vontobel, juge qu'un accord serait logique pour Novartis, qui pourrait ainsi compenser la perte attendue de l'exclusivité américaine d'Entresto, son médicament clé dans le domaine du cardiovasculaire, a-t-il ajouté. "Novartis devrait probablement payer une prime importante par rapport au prix actuel de l'action", selon l'analyste, qui estime cependant que le laboratoire suisse pourrait facilement gérer un rachat au prix indiqué par la source. Fin décembre, l'action Cytokinetics a bondi de plus de 82% après que l'aficamten a atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée très attendue, le mettant en bonne voie pour concurrencer un traitement de Bristol Myers Squibb. (Rédigé par Shubhendu Deshmukh, Mariam Sunny, Manas Mishra à Bangalore, Anirban Sen à New York et Oliver Hirt à Zurich ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)