Novartis bat les prévisions au T2, confirme ses objectifs annuels

Crédit photo © Reuters

par Michael Shields

ZURICH (Reuters) - Novartis a annoncé mercredi des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre et confirmé ses objectifs pour 2021 alors que les effets négatifs de la pandémie de coronavirus sur son activité commencent à se dissiper.

"Alors que la demande commence à retrouver les niveaux qu’elle avait avant la pandémie dans la plupart des pays et domaines thérapeutiques, nous subissons toujours un léger

impact dans certaines parties de nos activités, telles que l’oncologie, les génériques et dans certains pays", souligne le groupe pharmaceutique suisse dans un communiqué.

"Nous tablons sur de nouveaux desserrements au second semestre des restrictions dues au COVID-19, lesquels auront un effet favorable sur la dynamique des activités", ajoute-t-il.

Le titre affichait en début de séance une progression de près de 2% à la Bourse de Zurich à la suite de ces résultats.

Le bénéfice net "core" du groupe a atteint 3,72 milliards de dollars (3,16 milliards d'euros) et le bénéfice d'exploitation a rebondit de 18% à 4,35 milliards de dollars (3,70 milliards d'euros). Le chiffre d'affaires a progressé de 14% à 12,96 milliards de dollars (10,64 milliards d'euros), soit une hausse de 9% hors effets de change.

Les analystes interrogés par Refinitiv tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 3,46 milliards de dollars et sur un chiffre d'affaires de 12,52 milliards de dollars.

Novartis a déclaré que ses principales marques de médicaments se portaient bien et que son pipeline de produits en développement continuait de progresser.

Novartis a confirmé l'ensemble de ses perspectives pour 2021: il prévoit toujours une hausse de ses ventes comprise entre 1% et 5% ("low- to mid-single digit") à changes constants et une progression de l'ordre de 5% de son résultat opérationnel ("mid-single digit rate").

(Reportage Michael Shields, version française Federica Mileo, édité par Jean-Michel Bélot)