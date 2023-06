Novak Djokovic remporte Roland Garros et devient le plus titré en Grand Chelem

par Antonin Gizolme (iDalgo) Le plus grand de l'Histoire c'est désormais lui. Le débat demeurera avec Roger Federer et Rafael Nadal mais d'un point de vue comptable, le Serbe a clôt la discussion. Après un parcours maitrisé sur la terre battue parisienne, Novak Djokovic a dominé Casper Ruud en finale après trois sets et 3h16 de jeu (7-6 [1], 6-3, 7-5). Avec ce troisième succès Porte d'Auteuil, le Djoker devient le premier joueur à remporter trois fois chaque tournoi du Grand Chelem mais devient surtout le joueur masculin le plus titré en Majeurs avec 23 sacres, un devant Rafael Nadal. Dans le jardin de l'Espagnol, comme un symbole. Ému aux larmes, Djoko a remporté son sixième GC sur les huit derniers qu'il a disputé et a écoeuré Casper Ruud, battu en finale à Roland Garros pour la deuxième année de suite. Prochain objectif pour Djokovic, les 24 Grand Chelem détenus par Margaret Court, le record hommes et femmes confondus.