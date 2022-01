Novak Djokovic accueilli en héros à Belgrade

(Actualisé avec supporters, Roland-Garros)

BELGRADE, 17 janvier (Reuters) - Novak Djokovic, expulsé d'Australie, est rentré lundi en Serbie à bord d'un avion en provenance de Dubaï qui a atterri peu après midi (11h00 GMT) à l'aéroport de Belgrade, la capitale serbe, où ses supporters ont chaleureusement accueilli le numéro un mondial de tennis.

Le joueur serbe a quitté l'Australie dimanche après le rejet par la justice de son appel de la révocation de son visa par les autorités, en raison de son statut de non-vacciné contre le COVID-19.

Après une série de rebondissements, cette décision a définitivement douché les espoirs de Novak Djokovic de tenter d'établir un record en décrochant un 21e titre en Grand Chelem lors de l'Open d'Australie, qui s'est ouvert ce lundi.

En l'état actuel des choses, le numéro un mondial ne pourra pas non plus jouer à Roland-Garros, fin mai début juin, a indiqué dimanche soir la ministre française des Sports, Roxana Maracineanu, le "pass vaccinal" adopté par le Parlement ayant vocation à s'appliquer dans les stades à "l'ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers".

Malgré un horizon sportif très assombri, Novak Djokovic a reçu un accueil chaleureux de ses supporters massés devant l'aéroport de Belgrade, certains brandissant des drapeaux de leur pays.

"Tu es notre champion, Novak !", ont-ils crié à l'arrivée du joueur.

L'exclusion de Novak Djokovic de l'Open d'Australie et son expulsion ont été très mal vécues en Serbie, où le président Aleksandar Vucic a dénoncé dimanche un "scandale" et une "humiliation". (Reportage Ivana Sekularac et Aleksandar Vasovic, version française Myriam Rivet et Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)