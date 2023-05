Nouvelles tensions à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan

TBILISSI (Reuters) - L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont mutuellement accusés jeudi d'être responsables d'un échange de coups de feu à la frontière entre les deux pays, dans lequel un soldat azerbaïdjanais a été tué selon Bakou. Les affrontements interviennent en plein processus de discussions entre les deux pays du Caucase qui se sont livrés deux guerres, la dernière en 2020, en une trentaine d'années pour le Haut-Karabakh. L'enclave est reconnue internationalement comme une partie du territoire azerbaïdjanais mais peuplée majoritairement d'Arméniens. L'Azerbaïdjan a accusé les forces arméniennes de "provocation délibérée" et d'avoir tué un soldat azerbaïdjanais. Erevan rapporte également que quatre autres soldats ont été blessés. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés début mai à Washington pour des négociations, en vain. Les tensions entre les deux pays ont repris de l'ampleur avec l'installation le mois dernier par l'Azerbaïdjan d'un point de contrôle dans le corridor de Lachine, seule route reliant l'Arménie à l'enclave. Les derniers affrontements constituent un test de l'influence de Moscou sur les deux pays. La Russie, alliée officielle de l'Arménie mais qui cherche également à entretenir des liens avec Bakou, plaide pour une solution à long terme qui s'inscrirait dans le cadre de l'accord de paix conclu en 2020, sous la médiation de Moscou et qui avait mis fin à six semaines de conflit. (Reportage par Jake Cordell; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)