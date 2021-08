Nouvelles manifestations à l'avant-veille de l'élargissement du "pass sanitaire"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Des milliers de personnes ont défilé samedi à Paris et dans d'autres grandes villes françaises contre l'instauration du "pass sanitaire" et contre l'obligation vaccinale pour certaines professions, pour le quatrième week-end d'affilée et à l'avant-veille de l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Le week-end précédent, quelque 200.000 manifestants avaient déjà défilé dans l'Hexagone et 161.000 environ la semaine précédente, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur.

Le Conseil constitutionnel a validé jeudi a validé jeudi une grande partie du projet de loi sur la gestion de la crise du COVID-19 en France, dont l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants, tout en censurant plusieurs dispositions portant sur la rupture de certains contrats de travail ainsi que le placement "automatique" à l'isolement pour les cas positifs.

A Paris, Nice, Montpellier et dans plusieurs autres grandes villes française, des manifestants ont défilé en scandant des slogans antigouvernementaux, dénonçant la "dictature" selon eux instaurée en France, sans incident notable.

A Cambrai (Nord), une ville d'environ 30.000 habitants, presque tous les restaurants, cafés et bars sont restés fermés ce samedi en signe de protestation contre l'élargissement du "pass sanitaire".

"Nous ne sommes pas contre le vaccin, nous sommes contre le fait de faire des contrôles de nos clients", a expliqué Laurent Zannier, qui tient un bar-restaurant dans le centre de la ville.

(Rédigé par Nicolas Delame, avec la contribution de Pascal Rossignol.)