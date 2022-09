Nouvelles grèves dans les chemins de fer britanniques les 15 et 17 septembre

LONDRES, 1er septembre (Reuters) - Des dizaines d'employés des chemins de fer britanniques sont de nouveau appelés à la grève les 15 et 17 septembre pour réclamer des augmentations salariales face à l'inflation, a annoncé jeudi le syndicat RMT, laissant craindre de fortes perturbations comme en août.

Le syndicat national des travailleurs du rail, de la mer et des transports (RMT) a déclaré que plus de 40.000 de ses membres employés de Network Rail et de 14 sociétés d'exploitation ferroviaire débraieront dans tout le pays, ce qui aura pour effet de "fermer le réseau ferroviaire".

"Network Rail et les sociétés d'exploitation de trains ont montré peu d'intérêt ces dernières semaines pour offrir à nos membres du nouveau afin que nous puissions parvenir à un accord négocié", a déclaré Mick Lynch, secrétaire général du RMT, dans un communiqué.

Le syndicat a déclaré que, dans le cadre d'autres conflits, Hull Trains et Arriva Rail London seront également en grève pendant une journée le 15 septembre. (Reportage Farouq Suleiman, version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)