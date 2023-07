Nouvelles frappes russes à Kyiv avant une rencontre des dirigeants de l'Otan

(Reuters) - La Russie a lancé une série d'attaques de drones sur Kyiv et d'autres villes d'Ukraine pour une deuxième nuit consécutive mercredi, déclenchant les systèmes de défense antiaérienne, a déclaré l'armée ukrainienne. Ce raid survient quelques heures avant une rencontre entre le président ukrainien Volodimir Zelensky et les dirigeants de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) à Vilnius, en Lituanie. Moscou a lancé quinze drones Shahed de fabrication iranienne et onze d'entre eux ont été abattus par la défense antiaérienne, a dit l'armée de l'air dans un message sur Telegram. Deux personnes ont été blessées dans l'incendie d'une construction non résidentielle, a déclaré le chef de l'administration militaire de Tcherkassy, au sud-est de Kyiv. On ne connaît pas encore le nombre de drones qui ont été lancés sur chacune des deux villes. Ces raids interviennent en plein sommet de l'Otan à Vilnius, en Lituanie. Le président ukrainien Volodimir Zelensky assistera ce mercredi à la réunion inaugurale d'un Conseil Otan-Ukraine créé afin de renforcer les liens entre Kyiv et les 31 pays membres de l'Alliance atlantique. Les forces armées ukrainiennes ont déclaré dans leur information matinale quotidienne que les forces russes ont effectué 65 frappes aériennes et tiré au moins 71 fois avec des systèmes de roquettes à armement lourd sur des positions ukrainiennes et des zones habitées le long de la ligne de front mardi. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les informations sur la ligne de front. (Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud, Jean-Stéphane Brosse et Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)