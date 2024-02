Nouvelles frappes des Houthis sur des navires en mer Rouge

6 février (Reuters) - Les rebelles houthis du Yémen, alliés à l'Iran, ont annoncé mardi avoir tiré des missiles sur deux navires en mer Rouge, qui ont été endommagés dans l'attaque.

Depuis la mi-novembre, les Houthis ciblent les navires commerciaux naviguant en mer Rouge avec des drones et des missiles, en solidarité disent-ils avec les Palestiniens dans le conflit qui oppose le Hamas à Israël dans la bande de Gaza. D'après le porte-parole des Houthis, le groupe rebelle a tiré des missiles sur le Star Nasia et le Morning Tide, deux navires battant pavillon des Îles Marshall et de la Barbade, qu'il a identifiés respectivement comme étant américain et britannique. Le Star Nasia, navire grec géré par Star Bulk Carrier, a été endommagé par une explosion à 11h15 GMT, a confirmé un responsable du ministère grec de la Marine marchande, ajoutant que son équipage n'avait pas été blessé. L'agence britannique UKMTO et la société britannique de sécurité maritime Ambrey ont fait état séparément d'une explosion mardi près d'un navire marchand au large du port d'Aden, au Yémen. Un deuxième navire battant pavillon de la Barbade et appartenant à une société britannique a été endommagé par un drone alors qu'il naviguait au sud-est de la mer Rouge, a indiqué Ambrey. Le navire a effectué des manoeuvres d'évitement et a poursuivi sa route. Aucun blessé n'a été signalé, a ajouté la société de sécurité. Le propriétaire du Morning Tide, la société britannique Furadino Shipping, a déclaré à Reuters que le navire naviguait actuellement sans problème, mais n'a pas donné d'autres informations. (Reportage Yomna Ehab au Caire, Nayera Abdallah et Tala Ramadan à Dubaï, Renee Maltezou à Athènes, rédigé par Lisa Barrington à Séoul ; Blandine Hénault pour la version française)