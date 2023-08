Nouvelles frappes de missiles et de drones russes en Ukraine

Nouvelles frappes de missiles et de drones russes en Ukraine













6 août (Reuters) - La Russie a lancé dans la nuit des attaques de missiles et de drones en plusieurs vagues contre l'Ukraine, en particulier sur la région de Khmelnytskyi, dans l'ouest du pays, a déclaré dimanche l'armée de l'air ukrainienne. La défense aérienne ukrainienne a détruit 30 des 40 missiles de croisière et les 27 drones Shahed lancés par la Russie au cours de la nuit, a déclaré l'armée de l'air sur l'application de messagerie Telegram. L'Ukraine affirme également que la Russie a lancé trois missiles balistiques Kinjal, sans donner plus de détails. "Au total, en plusieurs vagues, dans la nuit du 5 août au matin du 6 août 2023, l'ennemi a attaqué au moyen de 70 armes d'assaut aérien", a déclaré l'armée de l'air. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de sources indépendantes. La Russie n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Le gouverneur adjoint de la région de Khmelnytskyi, dans l'ouest de l'Ukraine, Serhiy Tiurin, a indiqué qu'un aérodrome militaire situé à Starokostiantyniv figurait parmi les cibles. "La base aérienne de Starokostiantyniv est dans la ligne de mire de l'ennemi. Il y a eu une série d'explosions dans les communautés de Starokostiantyniv et de Khmelnytskyi", a-t-il déclaré sur l'application de messagerie Telegram. "La plupart des missiles ont été abattus par les forces de défense aérienne". Les explosions ont endommagé plusieurs maisons, une institution culturelle communale et la gare routière. Un incendie s'est déclaré dans un silo à grains, a précisé Serhiy Tiurin. La région de Khmelnytskyi était cette nuit la principale cible des attaques, a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air, Yuriy Ihnat, sur une chaîne télévisée ukrainienne. "Maintenant, c'est l'aérodrome de Starokostiantyniv qui hante l'ennemi", a ajouté Yuriy Ihnat. La Russie avait déjà pris pour cible l'aérodrome militaire de Starokostiantyniv, dans la région de Khmelnytskyi, à la fin du mois de juillet. (Lidia Kelly à Varsovie ; version française Kate Entringer)