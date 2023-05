Nouvelles frappes d'Israël en Cisjordanie, les sirènes retentissent à Tel Aviv

GAZA/JÉRUSALEM (Reuters) - L'armée de l'air israélienne a frappé mercredi pour la deuxième journée consécutive des cibles en Cisjordanie liées au groupe Jihad islamique tandis que des militants palestiniens ont mené depuis l'enclave des tirs de roquette, déclenchant les sirènes d'alarme jusqu'à Tel Aviv. Des explosions ont retenti en plusieurs endroits, notamment dans un camp d'entraînement situé au nord de la Cisjordanie et dans une zone au sud de la région, selon des témoins. Au moins un homme a été tué et un autre blessé, ont indiqué les services de secours. Leur identité n'avait pas pu être établie dans l'immédiat. Quelques minutes après les frappes israéliennes, les sirènes ont retenti en Israël, dans les zones frontalières mais aussi dans la capitale Tel Aviv, située à 60 kilomètres au nord de la bande de Gaza. Aucune victime n'a été recensée pour l'heure en Israël mais des médias locaux ont rapporté qu'une maison avait été touchée dans la ville de Sdérot. A Gaza, plusieurs traînées de roquettes étaient visibles dans le ciel et des explosions en plein vol signalaient des interceptions par le système de défense anti-aérien israélien. Mardi, trois commandants du Jihad islamique palestinien et dix civils dont quatre enfants ont été tués par des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza, selon les autorités palestiniennes. Le Jihad islamique a promis des représailles "à la hauteur de ce crime". "Nous n'avons pas l'intention d'attendre qu'ils lancent (des roquettes)", a déclaré le ministre israélien de la Sécurité, Avi Dichter à la radio après les nouvelles frappes sur la bande de Gaza mercredi. "Si les lancements peuvent être empêchés ou perturbés, si les équipes de lancement peuvent être touchées - tout cela finit par avoir un effet dissuasif". Les tirs de roquette mercredi sur Israël n'ont pas été revendiqués. Plus tôt dans la journée, les forces de sécurité israéliennes ont abattu deux Palestiniens en Cisjordanie occupée, qui, selon le groupe Jihad islamique, faisaient partie de ses membres. Les deux Palestiniens ont tiré sur les soldats depuis une voiture avant d'être abattus, a déclaré l'armée israélienne, qui a précisé avoir retrouvé un fusil d'assaut dans le véhicule. Il n'y a pas de victimes israéliennes, a-t-elle ajouté. Les deux hommes étaient âgés de 19 et 24 ans, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. (Reportage Ali Sawafta, Nidal al-Mughrabi, Dan Williams et Emily Rose; version française Camille Raynaud, Kate Entringer et Blandine Hénault, édité par Blandine Hénault)