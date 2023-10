Nouvelles frappes d'Israël à Gaza, le bilan de l'incursion du Hamas s'alourdit

Crédit photo © Reuters

par Dan Williams, Nidal al-Mughrabi et Nandita Bose JERUSALEM/GAZA/WASHINGTON (Reuters) - Des dizaines d'avions de chasse israéliens ont mené dans la nuit de mardi à mercredi des frappes contre plus de 200 cibles près de la ville de Gaza, a annoncé Israël. L'armée israélienne a indiqué que le bilan l'attaque perpétrée ce week-end en Israël par le Hamas était porté à 1.200 morts et plus de 2.700 blessés. "Nous avons subi de très lourdes pertes", a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, lors d'un briefing diffusé sur le réseau social X (anciennement Twitter). En grande majorité, les victimes de l'attaque du Hamas étaient des civils, abattus dans leurs logements, dans la rue et dans un festival de musique en plein air. Des dizaines de personnes ont aussi été emmenées en otages à Gaza. Israël a lancé depuis lors un siège total de Gaza, territoire densément peuplé, avec quelque 2,3 millions d'habitants, et a fait appel à des centaines de milliers de réservistes de l'armée. Selon le ministère de la Santé de Gaza, les frappes israéliennes menées depuis samedi contre l'enclave palestinienne ont fait 900 morts et 4.600 blessés. (Reportage Dan Williams, Emily Rose, Henriette Chacar et Ari Rabinovitch à Jérusalem, Nidal al-Mughrabi à Gaza, Maayan Lubell à Kfar Aza, Steve Holland, Nandita Bose, Rami Ayyub et Daphne Psaledakis à Washington, rédigé par Simon Lewis; version française Camille Raynaud)