Nouvelles exécutions liées aux manifestations en Iran

19 mai (Reuters) - L'Iran a exécuté vendredi trois hommes, arrêtés en marge des manifestations qui ont secoué le pays à la fin de l'année dernière, a annoncé la justice iranienne sur Twitter. Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi et Saeed Yaghoubi ont été pendus à Ispahan, dans le centre du pays. Ils étaient impliqués dans la mort de deux membres des forces paramilitaires basidji et d'un agent des forces de l'ordre, selon la justice iranienne. Le département d'État américain avaient demandé jeudi à l'Iran de ne pas procéder à l'exécution de ces trois personnes arrêtées pour leur participation aux manifestations antigouvernementales en novembre, en réaction à la mort de Mahsa Amini. (Reportage Bureau de Dubaï, version française Kate Entringer)