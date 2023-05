Nouvelles élections législatives en Grèce le 25 juin

Crédit photo © Reuters

(Bien lire Cour des comptes et non Conseil d'Etat au deuxième paragraphe) ATHENES (Reuters) - La Grèce organisera de nouvelles élections législatives le 25 juin, aucun parti n'ayant réussi à obtenir une majorité absolue lors du scrutin du 21 mai. La présidente grecque, Katerina Sakellaropoulou, va nommer dans la journée un haut magistrat, le président de la Cour des comptes Ioannis Sarmas, comme Premier ministre par intérim afin de préparer le scrutin, a annoncé la présidence. Le parti conservateur au pouvoir, Nouvelle Démocratie, dirigé par le Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis, a remporté une large victoire dimanche avec 40,1% des voix mais n'a pas atteint le seuil lui permettant de former un nouveau gouvernement à lui seul, tout en excluant de former un cabinet de coalition. Contrairement au vote du 21 mai, qui s'est déroulé à la proportionnelle intégrale, les prochaines élections auront lieu selon un mode de scrutin semi-proportionnel, qui prévoit l'octroi d'une prime au parti vainqueur, de 20 sièges s'il obtient au moins 25% des suffrages et jusqu'à 50 sièges s'il recueille environ 40% des voix. Nouvelle Démocratie compte ainsi s'assurer la majorité absolue, tandis que l'opposition, emmenée par le parti de gauche Syriza, arrivé deuxième des élections du 21 mai avec quelque 20% des voix, espère regagner du terrain. (Reportage Lefteris Papadimas, Alkis Kontantinidis, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)