Nouvelles arrestations dans les rangs de l'opposition tunisienne

Crédit photo © Reuters

TUNIS (Reuters) - La police tunisienne a arrêté lundi le directeur d'une radio ainsi qu'un membre éminent de l'opposition au président Kaïs Saïed. Haut responsable de l'ancien parti au pouvoir Ennahda, Noureddine Bhiri, a été arrêté à son domicile, a-t-on appris auprès de son avocat. Noureddine Boutar, directeur de la radio Mosaïque FM, a lui aussi été arrêté chez lui. Selon le site internet de la radio, qui donne souvent la parole à l'opposition, une perquisition a été conduite à son domicile et sa famille n'a pas été informée des motifs qui ont conduit à son arrestation. Kaïs Saïed s'est mis à dos toute l'opposition qui lui reproche sa dérive autoritaire après avoir fait adopter l'été dernier une nouvelle Constitution entérinant les quasi pleins pouvoirs présidentiels. L'opposition l'accuse de vouloir saper le système démocratique mis en place après le soulèvement de 2011 qui a entraîné la chute du régime autocratique du président Zine el Abidine Ben Ali, point de départ des "printemps arabes". (Tarek Amara; version française Nicolas Delame)