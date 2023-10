Nouvelle-Zélande: Le Parti travailliste reconnaît sa défaite aux législatives

par Lucy Craymer WELLINGTON (Reuters) - Le Parti national néo-zélandais de centre-droit, dirigé par Christopher Luxon, formera un nouveau gouvernement de coalition avec l'ACT, le dirigeant travailliste Chris Hipkins ayant reconnu être dans l'incapacité d'en former un à l'issue des élections législatives. Le Parti national, actuellement dans l'opposition, a obtenu à ce stade 40% des voix et le parti ACT 9%, ce qui, d'après la Commission électorale, donnerait aux deux formations suffisamment de sièges pour former un gouvernement. "En l'état actuel des choses, le Parti travailliste n'est pas en mesure de former un gouvernement", a déclaré Chris Hipkins, ajoutant avoir téléphoné à Christopher Luxon pour reconnaître sa défaite. Le Parti travailliste est crédité pour le moment de 26% des voix. Le cumul des voix entre le Parti national et l'ACT donne une majorité ténue et cette alliance pourrait encore avoir besoin du soutien du parti populiste New Zealand First pour former un gouvernement. Sous la houlette de l'ancienne Première ministre Jacinda Ardern, le Parti travailliste est devenu en 2020 la première formation à obtenir une majorité absolue depuis que la Nouvelle-Zélande est passée à un système proportionnel mixte en 1996. Mais les travaillistes ont depuis perdu le soutien populaire, de nombreux Néo-Zélandais étant notamment mécontents du long confinement imposé à la population pendant la pandémie de COVID-19 et de l'augmentation du coût de la vie. Le Premier ministre sortant Chris Hipkins a tenté de renouer avec ces électeurs, en se concentrant sur ce qu'il a appelé les "questions de base", mais il n'a pas réussi à renverser la vapeur dans les enquêtes d'opinion. Le Parti national a fait campagne sur l'aide à la classe moyenne, sur la maîtrise de l'inflation, qui est à des niveaux historiquement élevés, et sur la réduction de la dette du pays. Le décompte provisoire des votes devrait être achevé dans la soirée, mais le décompte officiel, qui inclut les votes à l'étranger et les votes spéciaux, n'est pas attendu avant le 3 novembre. (Reportage Lucy Craymer; version française Claude Chendjou)