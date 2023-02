Nouvelle Zélande : Le bilan du cyclone Gabrielle s'élève à trois morts

Nouvelle Zélande : Le bilan du cyclone Gabrielle s'élève à trois morts













Crédit photo © Reuters

par Lucy Craymer et Renju Jose WELLINGTON (Reuters) - Le bilan du cyclone Gabrielle, qui a atteint dimanche la Nouvelle-Zélande, s'élève à trois morts, ont annoncé mercredi les autorités. La Nouvelle-Zélande a déclaré mardi l'état d'urgence nationale, pour la troisième fois seulement de son histoire, alors que le cyclone a engendré d'importantes inondations et glissements de terrain, provoquant des évacuations et des coupures d'électricité. Un corps a été retrouvé près du lieu où un pompier volontaire avait disparu dimanche près d'Auckland, ont annoncé les autorités. Deux autres victimes ont été confirmées à Hawke's Bay, sur la côte est de l'île du Nord. Le cyclone a fait, à ce jour, plus de 10.000 déplacés, ont indiqué les autorités. Selon l'agence météorologique WeatherWatch, le cyclone Gabrielle se trouve désormais au large de la côte est de la Nouvelle Zélande. (Reportage Lucy Craymer et Renju Jose; version française Camille Raynaud)