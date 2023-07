Nouvelle-Zélande-Deux morts dans une fusillade à Auckland

Crédit photo © Reuters

AUCKLAND (Reuters) - Au moins deux personnes ont été tuées et six autres blessées dans une fusillade survenue à Auckland, en Nouvelle-Zélande, ont annoncé jeudi les autorités, précisant que l'assaillant était lui aussi décédé. L'incident est survenu quelques heures avant le début du match d'ouverture de la coupe du monde féminine de football, qui doit se dérouler à l'Eden Park, stade principal d'Auckland. Le Premier ministre néo-zélandais, Chris Hipkins, a indiqué que la compétition se déroulerait comme prévu, ajoutant que le tireur semblait avoir agi seul. "Aucun motif politique ou idéologique n'a été identifié, il n'y a donc aucun risque pour la sécurité nationale", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Selon la police d'Auckland, le tireur, qui se trouvait dans un immeuble en construction, était armé d'un fusil à pompe. Plusieurs rues de la plus grande ville de Nouvelle-Zélande ont été fermées. Les ferries ont été interrompus et les bus devant traverser la ville ont été déviés. "Il semble que cet acte ait été perpétré par un individu isolé. Il n'existe aucune menace pour la sécurité nationale, et l'incident n'est en aucun cas lié à la coupe du monde féminine de football", a déclaré le maire d'Auckland, Wayne Brown, dans un communiqué. (Reportage Renju Jose et Praveen Menon à Sydney; version française Camille Raynaud)