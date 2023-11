Nouvelle-Zélande: Accord trouvé pour un gouvernement de coalition

par Lucy Craymer et Praveen Menon WELLINGTON (Reuters) - Le Parti national néo-zélandais de centre-droit, a conclu vendredi un accord formel pour former un gouvernement de coalition avec l'ACT et le New Zealand First, après plus d'un mois de négociations. Le chef de file du parti populiste New Zealand First, Winston Peters, et le dirigeant de l'ACT, David Seymour, se partageront le poste de vice-Premier ministre, qui a fait l'objet d'âpres discussions, a annoncé le groupe dans un communiqué. La dirigeante adjointe du Parti national, Nicola Willis, est nommée au poste de ministre des Finances et Winston Peters devient ministre des Affaires étrangères, ont annoncé les partis. "Nous croyons en ce pays, nous avons des ambitions pour lui et nous savons qu'avec la bonne gestion, les bonnes politiques et la bonne direction, ensemble, nous, Néo-Zélandais, pourrons en faire un pays encore meilleur", a déclaré le dirigeant du Parti national - et futur Premier ministre - Christopher Luxon lors d'un discours prononcé avant la signature de l'accord au Parlement. La nouvelle coalition a présenté une série de changements qu'elle prévoit d'introduire, notamment la réduction des attributions de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ). Elle prévoit également de revenir sur certaines interdictions mises en place par le précédent gouvernement, notamment celle portant sur l'exploration pétrolière et gazière en mer. Le nouveau cabinet prêtera serment lundi. (Reportage Lucy Craymer, rédigé par Praveen Menon; version française Camille Raynaud)