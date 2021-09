Nouvelle victoire de Wout Van Aert, Alaphilippe deuxième à l'issue d'un sprint spectaculaire

par Adrien Verger (iDalgo)

Tout s'est joué dans le dernier kilomètre. Trois hommes en tête, Michael Wood, Julian Alaphilippe et Wout Van Aert pour la victoire d'étape. Dans la bosse finale, le coureur canadien tente une attaque mais Alaphilippe dans un premier temps, puis Van Aert, parviennent à prendre sa roue. Alors que la pente devient moins difficile, le leader du Tour de Grande-Bretagne Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) arrive à recoller, mais ses efforts le privent d'un sprint royal. Le sprint, justement, est lancé par le coureur français de la Deceuninck-Quick Step à 200 mètres de l'arrivée. Seul le Belge parvient à le suivre et sort au bon moment à quelques mètres du but pour venir déposer le champion du monde sur la ligne. Woods est troisième. Une victoire spectaculaire qui permet à Van Aert de prendre le maillot de leader, devant Hayter et Alaphilippe.