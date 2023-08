Nouvelle salve nocturne de missiles russes contre l'Ukraine

Nouvelle salve nocturne de missiles russes contre l'Ukraine













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Russie a tiré dans la nuit de samedi à dimanche une nouvelle salve de missiles de croisière contre les régions du nord et du centre de l'Ukraine, ont annoncé les autorités de Kyiv. L'armée ukrainienne a dit avoir abattu quatre des huit missiles tirés par des bombardiers stratégiques russes et précisé que les quatre autres étaient probablement "des leurres", aucun impact majeur n'ayant été signalé. Les débris d'un missile détruit en vol ont cependant endommagé des bâtiments et fait deux blessés dans la région de Kyiv, a déclaré son gouverneur, Rouslan Kravtchenko. L'alerte aérienne, qui concernait l'ensemble du territoire ukrainien, a duré tris heures et s'est achevée vers 06h00 (03h00 GMT). (Rédigé par Lidia Kelly à Varsovie et Gleb Garanich à Kyiv, version française Tangi Salaün)