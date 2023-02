Nouvelle salve de missiles russes sur l'Ukraine

Crédit photo © Reuters

par Max Hunder et Pavel Polityuk KYIV (Reuters) - La Russie a tiré une nouvelle salve de missiles sur l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, sans provoquer de dégât majeur sur les infrastructures énergétiques du pays, ont déclaré les autorités ukrainiennes. Trente-deux missiles au total ont été lancés aux premières heures du jour et la moitié ont été abattus par la défense anti-aérienne, un taux plus faible qu'à l'accoutumée, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne. Les défenses aériennes dans le sud du pays ont notamment détruit huit missiles Kalibr tirés d'un navire en mer Noire. D'autres missiles ont frappé le nord et l'ouest de l'Ukraine ainsi que les régions centrales de Dnipropetrovsk et de Kirovograd, ont rapporté les autorités. Un missile a frappé un site industriel dans la ville de Lviv, à l'ouest, provoquant un incendie qui a depuis été maîtrisé, ont-elles indiqué. Grâce au renforcement de ses troupes avec l'enrôlement récent de dizaines de milliers de mobilisés, la Russie a intensifié ses bombardements et ses attaques terrestres sur la ligne de front dans le sud et l'est de l'Ukraine ces dernières semaines. L'Ukraine anticipe une offensive majeure des forces russes à l'approche du 24 février, date du premier anniversaire du déclenchement de l'invasion russe que Moscou persiste à qualifier d'"opération militaire spéciale". Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. L'Allemagne a déclaré jeudi que 1,1 million de personnes étaient arrivées d'Ukraine sur son territoire en 2022, soit un afflux supérieur à celui de la crise migratoire de 2015. En excluant les personnes ayant regagné le pays, le nombre d'immigrés en provenance d'Ukraine s'est élevé l'an dernier à 962.000, a déclaré l'Office fédéral des statistiques, contre un total de 834.000 demandeurs d'asile en provenance de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan entre 2014 et 2016. (Reportage Max Hunder, Pavel Polityuk, Caleb Davis, Sabine Siebold, Ron Popeski et David Ljunggren; rédigé par Himani Sarkar et Stephen Coates; Blandine Hénault et Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer et Tangi Salaün)