Nouvelle pole position pour Verstappen, Gasly sixième

par Arthur Cremers (iDalgo)

Après la pole du week-end dernier au Castellet, Max Verstappen (Red Bull) a remis ça ce samedi sur le circuit de Spielberg, en Autriche. Dominateur sur la première qualification, il a ensuite assuré lors de la deuxième. Puis lors de la Q3, il a sorti le grand jeu pour coller près de deux dixièmes à Valtteri Bottas (Mercedes) et plus de deux à Lewis Hamilton (Mercedes). Si les chronos ne le disent pas, c'est bien ce dernier qui accompagnera le Néerlandais en première ligne. En effet, malgré ses bonnes performances en piste, Bottas a écopé d'une pénalité de trois places suite à une erreur lors des essais libres 2. La deuxième ligne de la grille de départ sera composée par Lando Norris (McLaren) et Sergio Perez (Red Bull). En forme depuis plusieurs semaines, Pierre Gasly (AlphaTauri) s'élancera depuis la sixième position, juste devant Charles Leclerc (Ferrari).