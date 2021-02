Nouvelle nuit de violence à Barcelone après l'incarcération d'un rappeur

Crédit photo © Reuters

BARCELONE (Reuters) - La ville de Barcelone en Espagne connaît samedi sa cinquième nuit d'affrontements entre des manifestants et la police suite à l'arrestation et l'incarcération d'un rappeur condamné à une peine de prison pour avoir fait l'apologie du terrorisme et insulté la royauté dans des chansons.

Selon la police, environ 6.000 personnes se sont rassemblées à Barcelone.

Des manifestants ont jeté des bouteilles sur la police, mis le feu à des poubelles et saccagé des boutiques dans la ville.

La police régionale, les Mossos d'Esquadra, ont indiqué sur Twitter avoir fait usage de balles en mousse pour disperser les manifestants.

La condamnation du rappeur Pablo Hasel, connu pour ses attaques virulentes contre l'establishment et ses opinions radicales de gauche, a provoqué un tollé en Espagne et a conduit le gouvernement à annoncer qu'il allait assouplir les lois sur la liberté d'expression.

Des manifestations ont également eu lieu à Madrid et dans d'autres villes d'Espagne mais dans une ambiance plus pacifique.

(Graham Keeley, Michael Gore, Susana Vera, Albert Gea, Nacho Doce et Elena Rodriguez, version française Matthieu Protard)