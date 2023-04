Nouvelle mobilisation massive contre la réforme des retraites, les syndicats restent plus que jamais "déterminés"

(Actualisé avec citations, détails, raffinerie de Gonfreville) PARIS, 6 avril (Reuters) - La France vit ce jeudi une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, avec des centaines de milliers de personnes attendues dans les cortèges et des mouvements de grèves limités, selon les premières constatations. Ce onzième jour de contestation nationale depuis janvier survient au lendemain de la rencontre entre l'intersyndicale et la Première ministre, qualifiée d'"échec" par les syndicats dans la mesure où Elisabeth Borne refuse de retirer le texte adopté sans vote au Parlement le mois dernier. "La mobilisation continuera sous une forme ou sous une autre. On ne peut pas tourner la page tant que la réforme n'est pas retirée", a déclaré la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, dans le cortège parisien qui s'est élancé des Invalides en direction de la place d'Italie. "On est dans une course de fond", a-t-elle ajouté, dénonçant des membres du gouvernement "qui ne comprennent pas ce qui se passe" dans le pays. "L'enjeu est de montrer que la détermination est toujours aussi forte", a déclaré pour sa part le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, jugeant le mouvement "suffisamment puissant pour que ce soit entendu". La CFDT attend autour de 800.000 manifestants dans les cortèges alors que la précédente journée d'action, le 28 mars, avait réuni 740.000 personnes au total selon le ministère de l'Intérieur. Des manifestations parfois émaillées de troubles ont eu lieu dans des centaines de villes dont Bordeaux, Nantes et Calais. "Moi je suis dans le soin, on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans avec des gens dont on s'occupe au quotidien, on aura le même âge qu'eux à un moment donné. Ce n'est pas possible physiquement, moralement", a dit à Reuters une manifestante de Rennes (Ille-et-Vilaine), Séverine Trichet, 38 ans. Plusieurs actions "coup de poing" ont été menées à Paris, où Reuters a par exemple constaté l'intrusion de manifestants à l'intérieur du bâtiment abritant le gestionnaire d'actifs BlackRock, dans le IIe arrondissement. En début d'après-midi, des manifestants ont jeté des projectiles contre les forces de l'ordre près du métro Vavin aux abords de La Rotonde, restaurant où Emmanuel Macron a ses habitudes. Pour cette nouvelle journée d'action, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur Twitter le déploiement dans le pays de 11.500 policiers, dont 4.200 dans la capitale, pour encadrer les cortèges. "CRISE DÉMOCRATIQUE" Reçues par l'exécutif pour la première fois depuis la présentation de la réforme le 10 janvier, les syndicats ont de nouveau demandé mercredi le retrait du projet de loi, alors qu'Elisabeth Borne souhaitait aborder avec eux d'autres sujets liés au travail, objet d'un projet de loi en préparation. Face au refus gouvernemental de retirer le texte qui prévoit le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans, l'intersyndicale a rejeté l'ouverture "d'autres séquences de concertation" et appelé à poursuivre la contestation. "On est dans une crise sociale, une crise démocratique et la solution c'est (le président) qui l'a entre les mains", a dit Laurent Berger sur RTL. La réunion de Matignon "n'a pas servi à rien", a jugé de son côté le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui a reconnu l'existence d'une crise sociale mais pas d'une "crise démocratique". "Il y a toujours un désaccord mais il y a des perspectives", a-t-il dit sur BFMTV-RMC. "La crise démocratique, ce n'est pas ça", a estimé pour sa part le porte-parole du gouvernement Olivier Véran sur France Inter. "C'est si les extrêmes arrivent au pouvoir par exemple et considèrent que le Conseil constitutionnel, ce n'est pas important". Les membres du Conseil constitutionnel doivent rendre le 14 avril leur décision sur la conformité du texte avec la Loi fondamentale, ultime étape avant la promulgation par le président de la République. En Chine, où Emmanuel Macron est actuellement en visite d'Etat, l'entourage du président a évoqué une rencontre entre le chef de l'Etat et les syndicats après la décision des "sages". La grève de ce jeudi perturbe de nouveau les transports, même si elle est moins suivie à la RATP, avec un trafic quasi normal en Île-de-France. La SNCF a annoncé pour sa part trois TGV sur quatre en circulation ainsi qu'un TER sur deux. Dans l'enseignement, le ministère de l'Education nationale a annoncé dans un communiqué 8% de grévistes à la mi-journée. Au chapitre énergétique, la décision gouvernementale de procéder à des réquisitions à la raffinerie de Total de Gonfreville, à l'arrêt depuis le 21 mars, a été invalidée par le juge des référés du tribunal de Rouen (Seine-Maritime). "J'espère que le gouvernement réfléchira à deux fois avant de re-tenter une réquisition, maintenant que la juge a reconnu qu'il s'agissait d'une atteinte illégale au droits des gens de faire la grève", a dit à Reuters Eric Sellini, coordinateur syndical CGT pour les travailleurs de TotalEnergies. Selon un sondage Toluna Harris Interactive, réalisé en partenariat avec RTL et AEF info entre le 4 et le 5 avril, 67% des Français soutiennent la contestation - un recul de trois points par rapport à la précédente enquête d'opinion. (Rédigé par Elizabeth Pineau et Kate Entringer, avec Stéphane Mahé à Rennes, Antony Paone et la contribution d'America Hernandez, Marine Strauss, Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault, Jean-Stéphane Brosse et Kate Entringer)