Nouvelle médaille pour la France

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Après le feu d'artifice hier avec trois médailles d'or, la France ne s'est pas arrêtée en si bon chemin et glane une nouvelle médaille aujourd'hui. Et c'est une breloque en argent avec Nélia Barbose en kayak (KL3). La tricolore, amputée de la jambe droite en 2017, poursuit la moisson de médaille pour l'équipe de France paralympiques. Elle glane la 52e breloque de la délégation. Au classement des médailles, la France est non loin du top 10 avec la 13e place.

Une médaille prévue pour demain, mais l'interrogation reste de mise sur le métal. Avec une place en finale acquise pour Lucas Mazur en para-badminton (SL4) où il affrontera l'Indien Suhas Yathiraj. Une bonne raison d'espérer l'or puisque le numéro 1 mondial Français a déjà battu son adversaire plus tôt dans la compétition.