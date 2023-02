Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites le 16 février

Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites le 16 février













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'intersyndicale a choisi la date du jeudi 16 février pour une nouvelle journée nationale de mobilisation et de grève contre le projet de réforme de retraites du gouvernement, a-t-on appris mercredi de sources syndicales. Les huit principaux syndicats se sont accordés sur cette cinquième journée d'action, avec les mêmes mots d'ordre demandant l'abandon du texte qui prévoit notamment un report de 62 à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite, ont déclaré à Reuters des sources à l'Unsa, la CGT et la CFTC. Une mobilisation est en outre envisagée pour les journées des 7 et 8 mars, au moment où le texte sera débattu au Sénat, a-t-on appris de mêmes sources. L'affluence était en baisse mardi, pour la troisième journée de mobilisation contre le projet du gouvernement d'Elisabeth Borne, actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Les cortèges ont réuni 757.000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, près de deux millions selon l'intersyndicale, soit des niveaux inférieurs aux deux premières journées des 19 et 31 janvier. Une autre journée de manifestation est prévue samedi pour laquelle les syndicats disent espérer une mobilisation "populaire, massive, festive", selon les termes du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)