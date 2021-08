Nouvelle hausse de l'emploi salarié privé au deuxième trimestre, retour au niveau d'avant-crise

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'emploi salarié dans le secteur privé a poursuivi sa progression en France, hors Mayotte, au cours d'un deuxième trimestre marqué par un confinement généralisé en avril en métropole, suivi d'une levée des restrictions sanitaires à partir du 19 mai.

Selon l'estimation "flash" publiée vendredi par l'Insee, l'emploi salarié privé, qui avait déjà progressé de 0,5% au premier trimestre - avec 91.400 emplois créés - a affiché une hausse de 1,2 % - soit 239.500 créations nettes d'emplois - sur la période avril-juin.

"Au total, l'emploi salarié privé retrouve mi-2021 globalement son niveau d'avant-crise (c'est-à-dire celui de la fin 2019)", note l'Insee.

Sur un an, l'emploi salarié privé affiche une hausse de 3,3% à fin juin, ce qui correspond à 628.700 créations nettes d'emplois.

Avant d'être frappée de plein fouet par la crise sanitaire du COVID-19, l'économie française se trouvait fin 2019 en situation de créations nettes d'emploi dans le secteur privé depuis le quatrième trimestre 2014.

L'emploi intérimaire, particulièrement pénalisé par les répercussions de la pandémie, a poursuivi son redressement avec un cinquième trimestre consécutif de hausse (+2,4%, soit +17.900 emplois au deuxième trimestre).

Mais il demeure inférieur de 2,4% à son niveau d'avant-crise (soit -19.100 emplois de moins), sa progression dynamique depuis le deuxième trimestre 2020 (marqué par la fin du premier confinement mi-mai), n'ayant pas permis de compenser intégralement sa chute inédite du début 2020 (-40,1% soit -315.300 emplois).

Hors intérim, la hausse de l'emploi salarié privé demeure solide avec une progression atteignant également 1,2% sur le trimestre (soit +221.600 emplois).

Dans le détail, hors intérim, l'emploi salarié privé a progressé dans tous les secteurs mais la situation reste contrastée.

A fin juin, l'emploi salarié privé dépasse son niveau d'avant-crise dans la construction (+3,9%, soit +55.300 emplois par rapport à fin 2019) ainsi que dans le tertiaire non marchand (+1,9%, soit +47.200 par rapport à fin 2019).

En revanche l'emploi salarié privé reste nettement inférieur à son niveau d'avant-crise dans l'industrie (-1,5%, soit

-47.100 emplois par rapport à fin 2019) et n'a pas non plus renoué avec son niveau d'avant-crise dans le tertiaire marchand hors intérim (-0,3%, soit -36.500 emplois par rapport à fin 2019).

(Reportage Myriam Rivet, édité par Blandine Henault)