Nouvelle grève annoncée dans les transports publics allemands

BERLIN, 22 février (Reuters) - Le syndicat allemand Verdi a annoncé jeudi six jours de grève la semaine prochaine dans les transports publics, du 26 février au 2 mars, à l'appui de revendications pour de meilleurs salaires et conditions de travail. En fonction des régions, a-t-il dit, les actions seront organisées sur différentes journées de la période, et s'étaleront sur plusieurs jours dans la majorité des cas. La principale journée de débrayage est prévue le vendredi 1er mars, qui coïncidera avec une journée de manifestations organisée par la branche allemande du mouvement pour le climat "Fridays for Future". Les transports publics allemands ont déjà été fortement affectés par une grève au début du mois de février. A lire aussi... Verdi, qui négocie pour le compte d'environ 90.000 employés de plus de 130 entreprises municipales, déclare que les négociations avec les employeurs sont au point mort dans toutes les régions. Au coeur des négociations figure l'amélioration des conditions de travail, Verdi réclamant une réduction du temps de travail hebdomadaire et une hausse des congés payés. L'opérateur de transports publics berlinois BVG a qualifié la grève d'"inutile et complètement exagérée". (Nette Nöstlinger, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)