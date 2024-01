Nouvelle frappe américaine contre des cibles houthies au Yémen

Nouvelle frappe américaine contre des cibles houthies au Yémen













WASHINGTON, 12 janvier (Reuters) - L'armée américaine mène une nouvelle frappe contre les rebelles houthis du Yémen, ont déclaré vendredi à Reuters deux responsables américains, sans fournir plus de détails. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont mené vendredi des frappes contre des sites utilisés par les Houthis pour la première fois depuis que le groupe a commencé à lancer des attaques contre des voies de navigation commerciale en mer Rouge, en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. (Reportage Idrees Ali et Phil Stewart; version française Camille Raynaud)